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Skoda и Nivea не будут спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске

16.01.2021 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В случае проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года на территории Беларуси компании Nivea и Skoda откажутся от спонсорства турнира.

Skoda и Nivea не будут спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске

Чешский производитель автомобилей Skoda является генеральным спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1993 года.

«Мы гордимся, что уже на протяжении 28 лет является партнерами чемпионатов мира по хоккею. Но мы также с уважением относимся к правам человека. В связи с этим Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет одним из организаторов соревнований», — говорится в сообщении чешской компании.

Косметическая компания Nivea сотрудничает с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) с 2007 года.

«Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы решили, что не будем спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если матчи турнира пройдут в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию о нашем решении», — заявили в Nivea.

Мировое первенство планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. До 27 января ИИХФ должна решить, переносить ли белорусскую часть чемпионата в другую страну.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года на территории Беларуси компании Nivea и Skoda откажутся от спонсорства турнира.
 
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