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Минэкономики РБ: Коронавирус не спасает от начисления аммортизации в 2021 году

16.01.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 января 2021 года начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.

«…завершен срок действия права принятия организациями решения о неначислении амортизации, предусмотренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.04.2020 № 229 «О неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году», - сообщила пресс-служба Минэкономики РБ.

Вместе с тем, проведение переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к установке на 1 января 2021 года не является обязательным.

«Переоценка проводится по решению организации или собственника ее имущества», - отмечается в сообщении.

 
 
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В Беларуси с 1 января 2021 года начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.
 
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