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Редкий вид: в зоопарке Вроцлава родился индийский носорог – видео

16.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Детеныш индийского носорога впервые появился на свет в зоопарке Вроцлава 6 января, однако показали малышку только сейчас. Шестилетняя самка носорога по кличке Маруся вынашивала детеныша 16 месяцев, после родов мама чувствует себя хорошо и не подпускает к дочери посторонних.

© Sputnik
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"Это первый индийский носорог в истории зоопарка и в целом первый носорог, который здесь родился. Для нас это большая радость, но также и большая ответственность", – сказала смотритель зоопарка Вроцлава Жюстина Новицка.

Индийские носороги - очень редкий вид даже в дикой природе. Эти млекопитающие представлены только в 66 зоопарках по всему миру. Несколько десятилетий назад индийские носороги были на грани вымирания, потому что браконьеры охотились на них из-за их ценного рога, который мог достигать в длину до 57 сантиметров. Однако благодаря строгим правилам, вступившим в силу в 1970-х годах, популяция данного вида увеличилась примерно до 3600 особей.

"Мы очень довольны этим событием, потому что этот вид находится под угрозой исчезновения, как и все носороги. Он обитает всего в нескольких национальных парках Индии. И эти парки все чаще застраиваются, к сожалению, жильем для людей, что вызывает проблемы, особенно в случае наводнений", – сказал директор зоопарка Вроцлава Радослав Ратайщак.

Редкость данного вида придает рождению малыша особое значение, однако смотрители зоопарка предполагают, что этот детеныш будет не единственный. Родители-носороги молоды и в будущем еще могут произвести потомство.

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Впервые за свою 155-летнюю историю зоопарк объявил появлении на свет детеныша индийского носорога. После 16-месячной беременности носорог по кличке Маруся родила...
 
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