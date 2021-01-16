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Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию

16.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фонды солидарности – кто за ними стоит? Всю эту неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию

В чьих карманах оседают деньги белорусов и как оппозиционеры выкладывают компроматы на своих же? Накануне Игорь Тур поведал интересную историю о человеке, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а сейчас выкладывает на них компромат.

Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию

Илья Бегун, экс-участник команды фондов солидарности в Вильнюсе:
На сегодняшний момент, если объективно смотреть, многие люди уже просто потеряли […] веру в эту всю революцию. Сами пытаются что-то сами по себе делать, кто-то вообще забил на это все болт. Я бы даже сказал, что, может быть, я отчасти уже хочу закрыть любые инициативы и сказать людям спасибо, распустить все группы.

Но… нужен кто-то медийный. Света как исполнитель – нет. Как медийное лицо она, конечно, нужна. Если уж мы ее воспринимаем с какой-то точки зрения, то не с юридической, как лидера республики – это нет, это сразу забыть и до свидания, и […] с пляжа.

Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию

Вечером 16 января журналисты телеканала ОНТ продолжат тему. В центре внимания – лидер штаба «бабариканцев» в Литве.

Люди в материале: Илья Бегун, Игорь Тур, Валерий Цепкало

 
 
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Новости Беларуси. Фонды солидарности – кто за ними стоит? Всю эту неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено», сообщили в программе Новости «24...
 
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