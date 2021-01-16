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Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фонды солидарности – кто за ними стоит? Всю эту неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чьих карманах оседают деньги белорусов и как оппозиционеры выкладывают компроматы на своих же? Накануне Игорь Тур поведал интересную историю о человеке, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а сейчас выкладывает на них компромат.
Илья Бегун, экс-участник команды фондов солидарности в Вильнюсе:
Но… нужен кто-то медийный. Света как исполнитель – нет. Как медийное лицо она, конечно, нужна. Если уж мы ее воспринимаем с какой-то точки зрения, то не с юридической, как лидера республики – это нет, это сразу забыть и до свидания, и […] с пляжа.
Вечером 16 января журналисты телеканала ОНТ продолжат тему. В центре внимания – лидер штаба «бабариканцев» в Литве.
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Новости Беларуси. Фонды солидарности – кто за ними стоит? Всю эту неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено», сообщили в программе Новости «24...
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