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Солдат из Борисова пытался совершить суицид под Пинском

16.01.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

15 января, военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщилофициальный сайт воинской части.

Информация о солдате довольно скупая: рядовой, уроженец города Борисова, 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.


Погранпост «Мутвица». Фото «Пінскі веснік».

С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно.   

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Напомним, осенью 2017 года в Борисове произошло резонансное событие — гибель рядового Александра Коржича из Пинска, официально признанная суицидом.

Вследствие давления родственников погибшего и публикации в СМИ было проведено расследование. В итоге  несколько военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра в Печах под Борисовом были осуждены на различные сроки лишения свободы.
 
 
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Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
 
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