Солдат из Борисова пытался совершить суицид под Пинском

сообщил официальный сайт воинской части. 15 января, военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия,официальный сайт воинской части.





Информация о солдате довольно скупая: рядовой, уроженец города Борисова, 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.









Погранпост «Мутвица». Фото «Пінскі веснік».





С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно.





На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.





Напомним, осенью 2017 года в Борисове произошло резонансное событие — гибель рядового Александра Коржича из Пинска, официально признанная суицидом.





Вследствие давления родственников погибшего и публикации в СМИ было проведено расследование. В итоге несколько военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра в Печах под Борисовом были осуждены на различные сроки лишения свободы.