Брестского блогера Александра Кабанова будут судить по «делу Тихановского» в Могилеве









Ранее в своем письме Александр Кабанов написал, что уголовные дела в отношении него и блогера Сергея Петрухина рассмотрят в Бресте. Однако Брестский областной суд направил дело Кабанова в Верховный суд для смены подсудности, пишет «Весна». В итоге дело направили в Могилев. Дата начала суда пока не известна.





Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы YouTube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.





Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, неизвестно. Изначально правозащитники сообщали, что им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).





Однако позже Кабанов писал, что им пытаются вменить еще и ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).





Во время следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске



