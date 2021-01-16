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Биатлонисты сборной Беларуси подписались под провластным письмом

16.01.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В обновлённом списке подписантов появились Виктор Кривко, Антон Смольский, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Роман Елетнов, Никита Лобастов.


Сёстры Кричинкины / фото из социальных сетей

Портал “Трибуна” отмечает, что Аделина Сабитова, сестры Кручинкины и Никита Лобастов —  натурализованные россияне, а вот Анна Сола отсутствует в списке подписантов.

Список подписавшихся под провластным обращением спортсменов был опубликован на сайте Athletes.by 2 декабря. Некоторые из “подписантов” сразу заявили о том, что никакого обращения не подписывали. Также в списке часто встречаются люди, которые к спорту имеют весьма посредственное отношение. 
 
 
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В обновлённом списке подписантов появились Виктор Кривко, Антон Смольский, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Ирина...
 
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