Старейшее в стране: издательству «Беларусь» исполнилось 100 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Издательство «Беларусь» отмечает столетний юбилей. Оно старейшее в стране и ежегодно выпускает около сотни наименований печатной продукции, передает телеканал «МИР 24».

«Оно очень мобильно и ищет себя в новых формах. Видит те сегменты, которые продолжают расти: например, детская литература. А также альбомные подарочные издание. Если, например, многие научные публикации сейчас переходят в электронный формат. Да, признаем, это удобнее. То подарочные издания приятнее получать и дарить в бумажном формате. И издательство эту нишу держит», – сказал директор по научной работе Национальной библиотеки Беларусь Александр Суша.