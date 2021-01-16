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Старейшее в стране: издательству «Беларусь» исполнилось 100 лет

16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Издательство «Беларусь» отмечает столетний юбилей. Оно старейшее в стране и ежегодно выпускает около сотни наименований печатной продукции, передает телеканал «МИР 24».

«Оно очень мобильно и ищет себя в новых формах. Видит те сегменты, которые продолжают расти: например, детская литература. А также альбомные подарочные издание. Если, например, многие научные публикации сейчас переходят в электронный формат. Да, признаем, это удобнее. То подарочные издания приятнее получать и дарить в бумажном формате. И издательство эту нишу держит», – сказал директор по научной работе Национальной библиотеки Беларусь Александр Суша.

В издательстве выпускали нормативно-правовые акты, начиная с Конституции Советской Белоруссии и заканчивая распоряжениями местных органов власти, миллионными тиражами печатали белорусских классиков и продолжают издавать научно-популярные и художественные книги.



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В издательстве выпускали нормативно-правовые акты, начиная с Конституции Советской Белоруссии и заканчивая распоряжениями местных органов власти.
 
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