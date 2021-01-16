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Старейшее в стране: издательству «Беларусь» исполнилось 100 лет
16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Издательство «Беларусь» отмечает столетний юбилей. Оно старейшее в стране и ежегодно выпускает около сотни наименований печатной продукции, передает телеканал «МИР 24».
В издательстве выпускали нормативно-правовые акты, начиная с Конституции Советской Белоруссии и заканчивая распоряжениями местных органов власти, миллионными тиражами печатали белорусских классиков и продолжают издавать научно-популярные и художественные книги.
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В издательстве выпускали нормативно-правовые акты, начиная с Конституции Советской Белоруссии и заканчивая распоряжениями местных органов власти.
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