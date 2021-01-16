5 мини-сериалов о женщинах для единственного (и очень холодного) выходного на этой неделе

Источник материала: Tut.by

2020 год — год мирового карантина, краха кинотеатров в том виде, в котором мы к ним привыкли, и невероятного расцвета онлайн-сервисов, а значит — классных сериалов, каждый из которых боролся за внимание карантинного зрителя. В прошлом году живые события превосходили любой сериал по накалу страстей, в начале же этого года представляем вам подборку из небанальных мини-сериалов 2020 года об очень разных женщинах, которые вы могли пропустить. Возможно, вы выберете что-то для себя, чтобы провести единственный и очень холодный выходной на этой неделе.

«Работа над собой»

«Work in progress»



film.ru

Главной героине сериала Эбби 45 лет. Эбби лесбиянка, живет в Чикаго, работает в офисе и много лет борется с депрессией и неуверенностью в себе. Ей не нравится ее внешность (лишний вес) и то, что она не может определиться — мужчина она или женщина. Чтобы прояснить хоть что-то о себе, Эбби посещает психотерапевта.

«Я толстая 45-летняя лесбиянка, которая ничего не сделала в своей жизни — это что, и есть я? Я стараюсь быть феминисткой, но постоянно фантазирую о принце и принцессе…» — так начинается монолог главной героини. Но на одном из сеансов терапевт просто умирает на глазах у Эбби. Не спешите, это не драма, а самая что ни на есть комедия о жизненных перипетиях женщины средних лет.

Сначала Эбби впадает в депрессию и даже раздумывает о суициде, но неожиданно влюбляется в молодого официанта — трансгендерного парня Криса, и этот факт сильно меняет ее жизнь и представления о самой себе. Крис открывает ей современный мир Чикаго: бар, в который он приглашает Эбби и который она помнит баром для лесбиянок, в котором красивые молодые девушки пели песни о любви, превратился в квир-клуб, в котором есть место для всех людей и идентичностей. И в этом новом мире с людьми вдвое младше нее Эбби наконец начинает чувствовать себя в своей тарелке — потому что окружающие принимают ее такой, какая она есть.



vokrug.tv

Пилотную серию «Работы над собой» создатели показывали еще в 2018 году на фестивале «Санденс». Там им заинтересовалась Лилли Вачовски, и в декабре 2019 года премьера пилота состоялась на канале Showtime.

«Как ты смеешь»

«Dare me»



vokrug.tv

От драмы женщины средних лет переносимся к подростковым драмам. Сериал «Как ты смеешь» основан на одноименной книге Меган Эббот. Две главные героини — Эдди и Бэт учатся в школе, танцуют в команде чирлидерш и дружат, как умеют дружить девочки-подростки. Все меняется с появлением в команде нового тренера, который сталкивает подруг и вынуждает их соперничать друг с другом. Личная драма девочек происходит на фоне ужасного преступления, которое потрясает их город.

«Невероятный плей-лист Зоуи»

«Zoey's Extraordinary Playlist»



kinopoisk.ru

Главная героиня программистка Зоуи живет обычной жизнью, но однажды она проходит МРТ, а в городе в этот момент случается землетрясение. В результате Зоуи становится обладательницей волшебного дара: она начинает слышать все желания и мысли людей в формате музыкального произведения. В общем, если вы любите мюзкилы и любите делать музыкальные подборки — это просто идеальный вариант.

Отличный саундтрек и невероятная тонкость показанных историй, которые закручиваются вокруг Зоуи. Вам будет и смешно, и грустно, а главное — хорошо.

«Белгравия»

«Belgravia»



film.ru

Этот сериал — просто подарок для поклонников «Аббатства Даунтон». Во-первых, он снят по роману создателя «Аббатства» — Джуллиана Феллоуза. Во-вторых, в старой доброй Англии все так же чопорно и интересно.

История начинается в Ватерлоо в 1815 году. Наполеон наступает, вокруг суматоха, предчувствие войны и конца всего. Это не мешает двум молодым людям, Софии и Эдмунду, встретиться и влюбиться друг в друга. Однако война берет свое. Молодой человек умирает в сражении, а его возлюбленная умирает при родах их первенца. История этого ребенка, которого родители Софии считают незаконнорожденным и отдают в приемную семью, и становится отправной точкой истории.

Далее повествование переносится на 26 лет вперед и помимо жизни семьи перед нами развернется процесс становления Белгравии — богатейшего района Лондона, о котором позже Конан Дойл напишет свою первую повесть из цикла приключений Шерлока Холмса.

«Отыграть назад»

«The Undoing»



film.ru

Сериал основан на романе Джин Корелиц «Ты должна была знать». Сюжет строится вокруг семейной пары Грейс (Николь Кидман) и Джонатана (Хью Грант). Они живут в Ньй-Йорке, воспитывают сына. Джонатан работает онкологом, Грейс — очень успешный психотерапевт. Идеальная семья в идеальных видах пентхауса с видом на Центральный парк.

На школьном собрании Грейс знакомится с Еленой — мамой нового мальчика из класса их сына, потом встречает ее еще раз на благотворительном вечере при странных обстоятельствах, предлагает ей свою помощь, а на следующий день находят изувеченное тело Елены. Одновременно с этим пропадает муж Грейс — Джонатан. Грейс понимает, что ее муж замешан в убийстве, и начинает свое собственное расследование.

Центральная идея сериала о том, как же мы бываем слепы по отношению к своим близким, выстраивая в своей голове идеальный пузырь, будет близка многим.