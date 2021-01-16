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Минздрав: начинается вакцинация от коронавируса медработников Беларуси

16.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Беларуси начали получать партии вакцин «Спутник V». Прививки сделают медицинские работники, которые находятся в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 2285 специалистах.

В Минздраве отметили, что практика начала вакцинации с медицинских работников – общемировая. Вакцина распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений.

Минздрав: начинается вакцинация от коронавируса медработников Беларуси

В 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». Ранее были получены несколько партий, которые уже прошли контроль качества.

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Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Беларуси начали получать партии вакцин «Спутник V». Прививки сделают медицинские работники, которые находятся в зоне...
 
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