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Жители минского Востока вывесили множество бело-красно-белых флагов
Источник материала: Хартия'97
Жители минского Востока вывесили множество бело-красно-белых флагов
Таким способом минчане решили поддержать политзаключенного Игоря Лосика.
В Минске жители микрорайона Восток провели акцию солидарности с политзаключённым Игорем Лосиком, вывесив множество бело-красно-белых флагов, пишет телеграм-канал
Игорь Лосик уже больше месяца держит голодовку, протестуя против незаконного ареста.
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Таким способом минчане решили поддержать политзаключенного Игоря Лосика.
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