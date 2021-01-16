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В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков сомнительной российской вакциной от COVID-19
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков сомнительной российской вакциной от COVID-19
В мире «Спутник V» не признают.
Сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси — тех, которые находятся в зоне риска, сообщает
Прежде всего планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области. Около 800 доз — для медработников республиканских учреждений.
Отметим, что в мире
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В мире «Спутник V» не признают.
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