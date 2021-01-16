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В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков сомнительной российской вакциной от COVID-19

16.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков сомнительной российской вакциной от COVID-19

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  • 16.01.2021, 17:03
В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков сомнительной российской вакциной от COVID-19

В мире «Спутник V» не признают.

Сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси — тех, которые находятся в зоне риска, сообщает tut.by со ссылкой на Минздрав.

Прежде всего планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области. Около 800 доз — для медработников республиканских учреждений.

Отметим, что в мире российскую вакцину «Спутник V» считают сомнительной.

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Теги: Минск
 
 
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