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Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

16.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

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  • 16.01.2021, 16:43
  • 1,325
Еще один спонсор выступил против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

Отказ спонсоров от финансирования набирает обороты.

Отказ спонсоров от финансирования Чемпионата мира по хоккею в Беларуси набирает обороты.

- Ещё один спонсор, швейцарский производитель часов Tissot, выступил против проведения чемпионата в Беларуси, в условиях государственного террора, пишет телеграм-канал «Баста».


Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Отказ спонсоров от финансирования набирает обороты.
 
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