Источник материала: Хартия'97

Ученые: Существует больше одного вида любопытства 16.01.2021, 16:40

Разные виды любопытства ученые наблюдали при просмотре «Википедии».

Ученые из Университета Пенсильвании заявили о том, что существует минимум два основных типа любопытства. Прийти к такому выводу исследователям помогли добровольцы, которые просматривали «Википедию», сообщает zn.ua со ссылкой на Science Alert.

В ходе исследования ученые наблюдали за 149 добровольцами, которые в течение 15 минут в день на протяжении трех недель просматривали интернет-страницы. В общей сложности, за это время участники просмотрели 18654 страниц.

Оказалось, что их можно разделить на два типа: «занятой человек», который исследует большое количество разнообразной информации, и «охотник», который целенаправленно ищет знания.

«Википедия дает и интровертам, и экстравертам одинаковые условия для удовлетворения любопытства, что было ограничивающим условием в других исследованиях, в то время как поисковая система без рекламы позволяла людям не отвлекаться и проявлять свои настоящие параметры любопытства», - заявила одна из исследователей Даниэль Бассет.

Наблюдая за тем, какие страницы просматривают добровольцы, ученые смогли найти среди них и «занятых людей» и «охотников» - тех, кто «прыгал» по многим страницам «Википедии», и тех, кто оставался в пределах связанных страниц.

Вместе с тем, участники не всегда придерживались одного формата поведения, ученые попытались понять, почему так происходит. Для этого они использовали данные опросника, который участники заполнили перед началом исследования.

Судя по опросам, потребность в заполнении конкретных пробелов в знаниях, по-видимому, определяла поведение охотника, в то время как желание искать совершенно новую информацию было показателем иного стиля просмотра "Википедии" — больших скачков между узлами или страницами.

«Мы предполагаем, что переход от охотничьего стиля к занятому может произойти из-за стремления к сенсациям или тяги к новизне и новой информации в течение дня», — говорит Бассетт.

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