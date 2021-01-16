Швейцарская Tissot вроде как тоже за права человека

Источник материала: АФН

Известный мировой часовщик, выступающий спонсором многих спортивных мероприятий, этак аккуратненько, по-швейцарски, высказался в поддержку прав человека, но особо лезть на рожон не стал.

«У нас в Tissot спорт в самой ДНК и мы уже более 25 лет фанаты хоккея», - «скромно» напомнилась компания.

«Права человека, конечно же, являются фундаментальной ценностью бренда. Мы высказали в адрес IIHF свою озабоченность и ждем от федерации прояснения ситуации», - «смело» заметили в компании, ни разу не упомянув Беларусь или Минск.

Напомним, бренд «Nivea Men» и автопроизводитель «Skoda» прямолинейно и без лишнего пиара своих ДНК заявили, что не будут спонсировать предстоящий чемпионат мира по хоккею, если IIHF все же решится проводить его в Беларуси.