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Швейцарская Tissot вроде как тоже за права человека

16.01.2021 17:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известный мировой часовщик, выступающий спонсором многих спортивных мероприятий, этак аккуратненько, по-швейцарски, высказался в поддержку прав человека, но особо лезть на рожон не стал.

«У нас в Tissot спорт в самой ДНК и мы уже более 25 лет фанаты хоккея», - «скромно» напомнилась компания.

«Права человека, конечно же, являются фундаментальной ценностью бренда. Мы высказали в адрес IIHF свою озабоченность и ждем от федерации прояснения ситуации», - «смело» заметили в компании, ни разу не упомянув Беларусь или Минск.

Напомним, бренд «Nivea Men» и автопроизводитель «Skoda» прямолинейно и без лишнего пиара своих ДНК заявили, что не будут спонсировать предстоящий чемпионат мира по хоккею, если IIHF все же решится проводить его в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный мировой часовщик, выступающий спонсором многих спортивных мероприятий, этак аккуратненько, по-швейцарски, высказался в поддержку прав человека, но...
 
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