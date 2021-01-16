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Волонтеры в Беларуси помогают убирать снег одиноким и пожилым людям
16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Настоящие крещенские морозы ударили в Беларуси, до минус 20 градусов по стране. Это абсолютный рекорд этой зимы. В Минске выпал снег, справиться с сугробами одиноким и пожилым людям помогают волонтеры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Чем крепче морозы, тем больше желания работать, говорят минские добровольцы. Молодые люди уверены: уборка снега – существенная помощь и хорошая физическая нагрузка, лучше любого фитнеса.
Уборка снега – это помощь не только пенсионерам, но и коммунальным службам. Они сейчас работают в усиленном режиме.
«Снега было выше колена, наверное, надуло. Я на ступеньках подмела, а дальше нет. Я не хожу на улицу, ноги у меня больные», – сказала жительница Минска Нина Минько.
Сходить в магазин, в аптеку, помочь по дому –
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Чтобы вызвать помощников, нужно обратиться в администрацию своего района или напрямую к активистам Белорусского союза молодежи.
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