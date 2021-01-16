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Волонтеры в Беларуси помогают убирать снег одиноким и пожилым людям

16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настоящие крещенские морозы ударили в Беларуси, до минус 20 градусов по стране. Это абсолютный рекорд этой зимы. В Минске выпал снег, справиться с сугробами одиноким и пожилым людям помогают волонтеры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Чем крепче морозы, тем больше желания работать, говорят минские добровольцы. Молодые люди уверены: уборка снега – существенная помощь и хорошая физическая нагрузка, лучше любого фитнеса.

«У нас акция «Уберем снег вместе!». Мы помогаем одиноким, пожилым, пенсионерам, инвалидам в уборке снега на их частных территориях. Мы понимаем, что сейчас очень холодно, но наши ребята готовы всячески помочь и бабушкам, и дедушкам, и подарить им радость», – рассказала активист Белорусского республиканского союза молодежи Анастасия Черненко.

Уборка снега – это помощь не только пенсионерам, но и коммунальным службам. Они сейчас работают в усиленном режиме.

«Снега было выше колена, наверное, надуло. Я на ступеньках подмела, а дальше нет. Я не хожу на улицу, ноги у меня больные», – сказала жительница Минска Нина Минько.

Сходить в магазин, в аптеку, помочь по дому – к волонтерам можно обратиться с любой просьбой. Они уверены: для добрых дел не нужны специальные акции и особые дни. Чтобы вызвать такой трудовой десант, нужно обратиться в администрацию своего района или напрямую к активистам Белорусского союза молодежи.



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Теги: Минск
 
 
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Чтобы вызвать помощников, нужно обратиться в администрацию своего района или напрямую к активистам Белорусского союза молодежи.
 
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