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«Бренды не хотят ассоциировать себя с негативом». Почему Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси

16.01.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Nivea и Skoda официально подтвердили: в случае проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси эти бренды не будут спонсировать мероприятие. Что на самом деле означает такая позиция всемирно известных компаний, и подключатся ли к бойкоту остальные спонсоры ЧМ? С этими вопросами мы обратились к Екатерине Дейкало, эксперту по правам человека в сфере бизнеса, кандидату юридических наук, доценту.

— Почему бренды на самом деле отказались спонсировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси?

— Nivea и Skoda сделали это не просто потому, что им жалко белорусов или они впечатлены ужасами происходящего. Хотя и определенная человеческая эмпатия тоже присутствует. Существует международный стандарт, по которому бизнес должен соблюдать права человека и обязуется не нарушать их ни прямо, ни косвенно. Что такое косвенное нарушение? Это когда ты, в том числе, спонсируешь, поддерживаешь деньгами тех, кто нарушает права человека.

У Volkswagen Group [Skoda входит в этот концерн. — Прим. Onliner] есть целая политика по правам человека, где упомянуты все ключевые конвенции по правам человека и обязательства, которые добровольно берет на себя корпорация. Основной документ в этой сфере — руководящие принципы ООН по бизнесу и правам человека.

То есть такое решение — их стандарт поведения, который прописан в политике корпораций. Они не хотят ассоциировать себя и свои бренды с теми, кто совершает… такие вещи.
«Бренды не хотят ассоциировать себя с негативом». Почему Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси
Екатерина Дейкало

— Спонсоров у чемпионата мира по хоккею явно больше, чем два. Значит ли это, что остальные бренды тоже займут позицию Skoda и Nivea?

— Как правило, спонсоры таких чемпионатов — транснациональные корпорации, это глобальные бизнесы. И, в общем-то, весь бизнес подобного уровня придерживается определенных рамок. Например, если бы у чемпионата были крупные международные компании и мелкие белорусские компании — тогда мы бы увидели разницу в поведении. Потому что в нашей бизнес-среде, к сожалению, рамки еще не выставлены в силу различных причин.

Безусловно, весь крупный бизнес говорит на одном языке. И этот язык — «мы не хотим дружить с плохими парнями, потому что это влияет на нашу репутацию». В том числе это может влиять и на финансовые аспекты. Как отреагировали белорусы на Nivea? Сразу начали постить в соцсетях, что будут использовать теперь только их кремы. У них точно вырастут продажи, и это вклад в их репутацию.

Любая компания уровня Nivea и Skoda понимает, что права человека — это хорошо не только с точки зрения современного развития цивилизации, но и экономически помогает бизнесу быть более устойчивым.

Заметьте: Nivea была первой, а Skoda думала. Но когда ты понимаешь, что в твоем кругу принято вести себя вот так и кто-то первый уже так себя повел — то если выберешь другой путь, то будешь несколько иначе восприниматься.

«Бренды не хотят ассоциировать себя с негативом». Почему Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси
Изображение: skoda-auto.com

— Локальные импортеры, дилеры Nivea и Skoda смогут поддержать чемпионат, или договоренности с центральными офисами не позволят это сделать? 

— Конечно, они не могут поддержать, если такова линия генерального офиса. Сделают это — возникнет вопрос чистоты цепочки поставок. Ведь ответственность бизнеса — это не только когда генеральный офис делает заявление в Twitter, а потом какой-нибудь дилер сделает все по-другому. Даже если так и сделают, обязательно будет разбирательство, на это обратят внимание.

— Посмотрим с другой стороны. Получается, бренды могут оказывать давление, диктовать Международной хоккейной федерации: вот в этой стране хотим проводить чемпионат, а в этой не хотим?

— Это не секрет, что глобальный бизнес уровня Skoda и Nivea — очень влиятельный игрок и его мнение порой важнее мнения некоторых государств. Тем не менее вопрос такой: если чемпионат проводится в стране, где нет никаких проблем — с какой стати отказываться? Они эти рамки соблюдают не для того, чтобы всем указывать. А потому, что они не хотят ассоциироваться с плохими вещами. Когда плохих вещей нет — то и ущерба репутации нет. И тогда какой смысл давить на федерацию?

Вообще, сама федерация должна была отказаться от проведения чемпионата в Беларуси, и без всякого давления. Думаю, так и произойдет. Потому что все спортивные и олимпийские хартии — они против всякого насилия, дискриминации.

Мы видели, что приезжал Фазель и у него была неустойчивая позиция. В тот момент, вполне возможно, что он поддержал бы проведение чемпионата. И тогда включаются такие механизмы [заявления брендов]. Это как противовес. Большой бизнес говорит: «Да, вы можете так считать, но тогда мы в этом не участвуем, ищите других спонсоров, если вы разделяете эти ценности. Потому что мы — не разделяем».

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Nivea и Skoda официально подтвердили: в случае проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси эти бренды не будут спонсировать мероприятие. Что на самом деле означает...
 
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