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Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе
Источник материала: Партизан
16 января на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла женская эстафета.
За Беларусь выступили Ирина Кривко (0+2), Динара Алимбекова (0+2), Анна Сола (0+3) и Елена Кручинкина (0+2) и заняли второе место. Отставание от сборной Германии, которая выиграла гонку, 17,4 секунды.
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16 января на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла женская эстафета.
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