ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

16.01.2021 18:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 января на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла женская эстафета.



За Беларусь выступили Ирина Кривко (0+2), Динара Алимбекова (0+2), Анна Сола (0+3) и Елена Кручинкина (0+2) и заняли второе место. Отставание от сборной Германии, которая выиграла гонку, 17,4 секунды.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла женская эстафета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе КМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by