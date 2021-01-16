29-летний директор Национального исторического музея покидает пост

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Павел Сапотько был назначен директором музея в марте 2018 года, когда ему было 26 лет. Он сменил Олега Рыжкова, который управлял музеем с 2013 года.





Сапотько родился 4 января 1992 года в Молодечно. Окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, магистратуру и аспирантуру БГУКИ. Преподает на кафедре межкультурных коммуникаций этого университета.





На момент назначения Сапотько возглавлял художественную галерею «Университет культуры».





В кулуарах директора Национального исторического музея считали протеже тогдашнего министра культуры Юрия Бондаря. Тот возглавлял ведомство в 2017—2020 годах и был отправлен в отставку в ноябре этого года. Возможно, уход Сапотько связан именно с этим обстоятельством.





По неофициальной информации, Сапотько продолжит свою карьеру в департаменте туризма Министерства спорта и туризма.

