Белорусские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе КМ

Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.



Фото: Дарья Бурякина

Ирина Кривко на своем этапе использовала два дополнительных патрона и передала эстафету шестой.

Динара Алимбекова подняла нашу команду еще выше, завершив этап на третьей позиции.

Впечатляюще провела свою часть гонки Анна Сола. За счет высокой скорострельности и приличной скорости она вывела сборную Беларуси в лидеры.

Завершала гонку Елена Кручинкина. Она не смогла удержать лидерство, но бежала достаточно хорошо, чтобы сохранить второе место.

Победу же одержала сборная Германии (Хинц, Хеттих, Херманн, Пройсс). Третьими стали шведки (Брурссон, Перссон, Э. Оберг, Х. Оберг).