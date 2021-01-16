﻿ «Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера. 21.by
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«Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера

16.01.2021 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этой жуткой истории мы писали в конце октября: жители Сухарево уверены, что вышли на живодера. Он зверски расправлялся с котами, которых находил на интернет-площадках по объявлениям вида «отдам в добрые руки». После первой проверки милиции дело заводить не стали. Повторная проверка тоже ни к чему не привела. И это при том, что предполагаемый живодер признался в убийстве животных.

Читательница рассказывала нам, что сомневалась, стоит ли отдавать котенка молодому человеку. Но все же решилась. А потом узнала у правозащитных организаций, что он давно внесен в черные списки. По словам читательницы, молодой человек признался в убийстве девяти котят.

Увы, по итогам дополнительной проверки милиции дело о жестоком обращении с животными вновь не возбуждено. Если по-простому, причину можно свести к «нет тела — нет дела»: поскольку трупы животных не обнаружены, то невозможно установить, действительно ли над ними издевались. А заявители не видели жестокого обращения с животными — коты просто исчезли. Не помогло даже то, что сосед слышал кошачьи мяуканья и визги. Впрочем, другие соседи о таких звуках не сообщали.

«Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера

«Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера

«Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера

«Бил котят, кошек, вследствие чего они умирали». Минчанам вновь отказали в возбуждении уголовного дела против возможного живодера

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Об этой жуткой истории мы писали в конце октября: жители Сухарево уверены, что вышли на живодера. Он зверски расправлялся с котами, которых находил на...
 
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