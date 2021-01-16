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Масштабная бело-красно-белая акция в одном из минских домов
Источник материала: Хартия'97
Масштабная бело-красно-белая акция в одном из минских домов
В Беларуси — 161 день протестов.
Белорусы уже 161 день протестуют против режима Лукашенко.
Сегодня масштабная бело-красно-белая акция прошла в одном из минских домов, пишет телеграм-канал
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В Беларуси — 161 день протестов.
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