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Жители минского Зеленого Луга: Пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много
Источник материала: Хартия'97
Жители минского Зеленого Луга: Пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много
Позитивный ролик про протесты от минчан.
Жители Зелёного Луга переделали всем известную детскую песенку, и сняли позитивный ролик о том, что всем нам нужно продолжать выходить на наши улицы, пишет телеграм-канал
- И пусть на улице холодно, но в душе всегда тепло, ведь нас много. Нас не остановить. Зелёный луг призывает всех выходить! - передают привет всем белорусам жители Зеленого луга.
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Позитивный ролик про протесты от минчан.
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