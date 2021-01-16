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В команде Байдена санкции будут использоваться острее

16.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В команде Байдена санкции будут использоваться острее

  • 16.01.2021, 17:40
В команде Байдена санкции будут использоваться острее

Избранный президент США выдвинул на посты в Госдеп ряд дипломатов времен Обамы.

Избранный президент Джозеф Байден выдвинул ряд бывших дипломатов времен президенства Барака Обамы на посты в Госдепартаменте США. Среди них – экс-помощник госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом пишет Associated Press (перевод — liga.net).

Сообщается, что Нуланд займет должность заместителя по политическим вопросам госсекретаря Энтони Блинкена.

Помимо нее, заместителем Блинкена назначена Венди Шерман, которая ранее уже работала заместителем госсекретаря и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном во времена президентства Обамы.

Также Байден назначит в Госдепартамент своего давнего помощника в Сенате Брайана МакКеона, бывших высокопоставленных дипломатов Бонни Дженкинс и Узру Зею, Дерека Чолле, Салмана Ахмеда и Сьюзи Джордж, отмечает AP.

23 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США при администрации Байдена.

По информации источников в команде Байдена, санкции останутся центральным инструментом власти США при демократе, однако он начнет "перезагрузку" подхода Дональда Трампа и будет использовать санкции "острее".

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Избранный президент США выдвинул на посты в Госдеп ряд дипломатов времен Обамы.
 
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