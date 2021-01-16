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Лукашенко: «В 2020-м нам фактически объявили войну»

16.01.2021 19:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «В 2020-м нам фактически объявили войну»
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко 16 января дал прием от своего имени по случаю старого Нового года.

Белорусский правитель признался, что в этом году он как никогда рад встрече с гостями праздника.

«Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно», - цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА.


Он напомнил, что еще пару лет назад в этом зале он предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости.

«Время проверило нас и дало ответ: в общем-то, достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, - заявил Александр Лукашенко. - Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонгонгские события?»


Он заметил, что суверенитет страны немыслим без сильной власти.

«Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали - сейчас едем, - сказал белорусский лидер. - Поэтому объявленный Год единства - это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом».


Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и Благодарности государственным деятелям, артистам, сотрудникам средств массовой информации.
 
 
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