Источник материала: UDF



Жалюзи в окне дома, где живет Сергей Мельянец

«Белый цвет символизирует святость, которую мы, верующие, получаем через кровь, пролитую Иисусом Христом на кресте. Это красный цвет», — сказал мужчина.

«Какие мотивы у человека, который повесил жалюзи? Защита от солнца», — заявил в ходе судебного заседания брат подсудимого Николай Мельянец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском районе отца семерых детей судили за бело-красно-белые жалюзи Судья с первого раза не смог поставить точку в деле.

В судепояснил, что в конце августа он повесил жалюзи, исходя из своих религиозных убеждений.Судья с первого раза не смог поставить точку в деле и объявил перерыв для выяснения подробностей о семье Сергея Мельянца. Суд попросил мужчину принести свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, которых в семье пятеро. Следующее заседание назначено на 21 января.