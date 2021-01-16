Идеальный террор

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Эта политика выразилась в двух словах: лагеря и газ, в отношении «лишних людей».

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Политика государственного террора в Беларуси практически полностью оформилась на законодательном, идеологическом и психологическом уровнях. Осталось добавить последний штрих – создать лагеря для массовой изоляции и перевоспитания политически неблагонадежных жителей Беларуси.Заместитель министра внутренних дел Карпенков в своих тайных инструкциях личному составу четко систематизировал те действия (политику), которые государство Лукашенко начало и будет проводить в условиях создавшегося политического кризиса.Молодые люди, пенсионеры, девушки, целые семьи с маленькими детьми (миллионы беларусов) – это лишние люди, так как отказываются жить при безумце Лукашенко. Соответственно, они должны быть уничтожены.Очевидно, что люди, захватившие в стране власть, готовы к масштабной физической расправе над восставшим народом. К сожалению, следует признать, что в стране есть и широкая прослойка людей, которая готова к тому, чтобы оправдать и реализовать политику террора. Это не только члены боевых отрядов, но и чиновники и депутаты, которые продолжают обслуживать систему и выполнять самые бесчеловечные указания сверху. Это и есть психологическая готовность к террору.Как видим, у тех, кто сейчас удерживает власть, давно прорисовалась картина идеального террора, характерная для всех античеловеческих, военно-авторитарных систем – от фашизма до коммунизма. Это комплекс мер, направленных не только на подавление альтернативной идеологии, движения, но и уничтожение носителей этой альтернативной идеологии.Судя по всему, Лукашенко и его окружение очень хотели бы истребить всех, кто сегодня открыто противостоит тирании, а это около миллиона беларусов. Вне всякого сомнения, режим будет стараться прибегать к средствам и мерам, которые приведут к выдавливанию из страны и изоляции хотя бы части протестного слоя Беларуси. Число может доходить до 100 тысяч человек.Чтобы просуществовать следующие годы, режим будет вынужден сделать террор постоянной основой внутренней политики. Тем более, если речь идет о том, чтобы расправиться с беларусским классом политических пассионариев.Напряжение внутри общества настолько велико, что в тот самый момент, когда давление системы ослабнет, произойдет масштабный политический взрыв, который просто уничтожит ее. Поэтому это давление (репрессии) необходимо постоянно поддерживать, мотивировать и обновлять исполнителей (судей и палачей).Чтобы быть эффективными в реализации террора, государственные структуры должны находиться на самом высоком уровне мобилизации и консолидации. Это в свою очередь приведет к быстрому истощению ресурсов, обеднению страны, вплоть до скатывания ее к примитивному уровню социально-экономических отношений, а значит к еще большему недовольству, а значит большему террору.Вместе с тем, сегодня ни одна система (кроме самых примитивных либо внутренне самодостаточных, как Китай) не способна существовать в режиме постоянного и открытого террора.Действия Лукашенко и его окружения, собственно, и есть механизм внутреннего разрушения беларуского авторитаризма. Чем дольше будет осуществляться политика террора, тем быстрее система начнет распадаться.