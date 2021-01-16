/uploads/2020/07/women17-1a.jpg

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16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
16 января суд Партизанского района не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта. Сейчас Мария — в СИЗО-1 на Володарского.
Фото Игоря Мелешко
Несмотря на морозный день, закрытое судебное заседание и субботу к зданию суда пришли друзья Маши, неравнодушные белорусы и представители посольств,
Результаты судебного заседания для защиты были предсказуемы, но адвокаты и сама Мария будут обжаловать решение Партизанского суда.
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Суд не удовлетворил жалобу адвоката Колесниковой. Мария остается под стражей
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