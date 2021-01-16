/uploads/2020/07/women17-1a.jpg

Источник материала: Салiдарнасць

16 января суд Партизанского района не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта. Сейчас Мария — в СИЗО-1 на Володарского.





Фото Игоря Мелешко

Несмотря на морозный день, закрытое судебное заседание и субботу к зданию суда пришли друзья Маши, неравнодушные белорусы и представители посольств, сообщает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

Результаты судебного заседания для защиты были предсказуемы, но адвокаты и сама Мария будут обжаловать решение Партизанского суда.