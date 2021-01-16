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Как Лукашенко объяснил длительные протесты после президентских выборов
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наиля Аскер-заде опубликовала фрагмент, не вошедший в видеоверсию интервью.
Скриншот видео
По словам Лукашенко, каждый раз после президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста.
— Перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт.
Как считает Александр Лукашенко, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло.
Длительные протесты после выборов он объясняет так:
— Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда выдавили, они здесь остались, а работать не хотят, — считает Лукашенко.
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По словам Лукашенко, на улицы выходили «по 10, по 12 тысяч человек».
— А фотографировали ситуацию и выдавали в телеграм-каналы 200 тысяч.
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Наиля Аскер-заде опубликовала фрагмент, не вошедший в видеоверсию интервью.
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