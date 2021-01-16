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Мороз и солнце: атмосферные фото зимнего Минска

16.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В средине января 2021 года в Беларуси установилась настоящая зимняя погода. По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье местами по северо-востоку Беларуси ожидается при прояснениях до -29°С, в Минске - до 22 градусов мороза, в дневные часы температурный столбик поднимется выше.

В Белгидромете отмечают, что такая морозная погода продержится в Беларуси еще несколько дней.

В эту субботу, которая в стране была рабочей, в Минске установилась классическая крещенская погода - был сильный мороз и солнце. В такие сильные морозы медики призывают одеваться в соответствии с погодой - чтобы не получить холодовых травм. Дорожные службы также работают по зимнему графику - с утра расчищены трассы и улицы. Сотрудники столичной ГАИ призвали участников дорожного движения соблюдать скоростной режим в условиях гололеда. 

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Теги: Минск
 
 
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