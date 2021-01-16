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В Минске на тиктокера составили протокол за ролики в милицейской форме
Источник материала: Партизан
На минчанина составили протокол за TikTok-видео в милицейской форме. Про задержание 20-летнего уроженца Грузии сообщила пресс-служба МВД.
Кадр из видео
“Крамольные сюжеты оперативники нашли в социальной сети: “герой” в обмундировании сотрудника органов внутренних дел своими действиями и поведением порочил милиционеров, задевал их честь и достоинство. Со слов минчанина, он делал это ради “хайпа” и для увеличения числа своих подписчиков”, — говорится в сообщении МВД.
В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы одежды сотрудников ОВД со знаками различия лицом, не имеющим на это права. Ему грозит штраф в размере до 540 рублей.
Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.
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На минчанина составили протокол за TikTok-видео в милицейской форме. Про задержание 20-летнего уроженца Грузии сообщила пресс-служба МВД.
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