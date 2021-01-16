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Швейцарский производитель часов Tissot также сомневается, спонсировать ли ЧМ-2021 в Беларуси
Источник материала: Партизан
Ранее о намерении отказаться от спонсорства заявили Skoda i Nivea.
«Права человека, безусловно, являются основной ценностью нашего бренда. Мы выразили IIHF свою озабоченность и ждем объяснений», — так в официальном Инстаграме Tissot ответили на призывы белорусов не спонсировать чемпионат.
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Ранее о намерении отказаться от спонсорства заявили Skoda i Nivea.
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