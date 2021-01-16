В Уфе будут собирать новые модели белорусских тракторов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский тракторный завод достиг договоренности об организации сборочного производства гусеничных тракторов в Уфе, сообщает «Российская газета» .

Сейчас в столице Башкортостана уже действует сборочное производство минских тракторов мощностью 80 л.с. и 130 л.с. Из столицы Беларуси для конвейера компании «Башсельхозтехника» поставляются комплекты изделий на основании прямого договора по стопроцентной предоплате. Сейчас в Уфе намерены организовать сборку еще двух моделей – 1502 и 2103, мощность которых 156 л.с. и 212 л.с., соответственно.

«Готовый продукт должен быть конкурентоспособным. Других проблем пока нет», – пояснил представитель МТЗ Михаил Вардугин.

По словам Вардугина, выпускаемые в Уфе тракторы BELARUS, в том числе оснащенные навигационными устройствами, участвуют в региональной программе субсидирования Башкортостана.

Белорусская техника представлена на рынках более 60 государств. В Башкортостане производство началось четыре года назад. Сначала в Уфе выпускались только BELARUS-82. Однако уже спустя год в столице Башкортостана был дан старт и сборке тракторов BELARUS-1221.3.