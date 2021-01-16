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Евгений Пустовой: «Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите»

16.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Последние события в США показывают: это крах демократии в Мекке этих самых ценностей. Взамен империя якобы эталонного народовластия предлагает либерально-сетевую диктатуру, в основе которой – финансовые интересы воротил бизнеса и политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своим авторским мнением о происходящем Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой: «Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Мы уже две недели живем в Году народного единства. Я надеюсь, отцы помирились с детьми, супруги и коллеги – между собой.

Но… Год народного единства еще не живет полностью в нас. Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите. Причем если сельские змагары в магазинах обсуждают посылы пропагандистов, то городские в Telegram и Instagram – костюмчики. Да успокойтесь, купили мне новый костюм. Я же прикорытник. Вот, выгуляю его на награждении – и в эфир.

Евгений Пустовой: «Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите»

Это рубрика «Без галстуков и купюр». В студии пособник режима, пропагандист и, как вы уже поняли, прикорытник Евгений Пустовой.

А некоторые меня прямо называют Иудой. Ордена Иуды – это к Грише Азаренку, он их развешивает в прямом эфире СТВ переобувшимся. А я за Президента был и есть с 1994 года. И буду. С десяти лет.

Сегодня я вам расскажу правду, только правду и ничего кроме правды. И про жестокость силовиков, и про пытки и истязания в тюрьмах, и про смерти во время американского флешмоба «Мы гуляем».

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Григорий Азарёнок

 
 
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Последние события в США показывают: это крах демократии в Мекке этих самых ценностей. Взамен империя якобы эталонного народовластия предлагает либерально-сетевую...
 
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