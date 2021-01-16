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«Вы увидите увядание интернета». Лукашенко рассказал о важности классических СМИ

16.01.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко проводит прием по случаю «старого Нового года», на котором, помимо прочего, вручит награды представителям государственных СМИ. В своем выступлении Лукашенко отметил, что хоть интернет и Telegram-каналы стали «мощным оружием», классические средства массовой информации (телевидение, печатная пресса) должны остаться. Запись выступления приводит Telegram-канал «Пул Первого».

— В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевизор, газета, и книга себя изжили. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого. Мы его игнорировать не должны. Это сегодня, как мы увидели — интернет, я имею в виду, Telegram-каналы и прочее — мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите: даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание этого вспыхнувшего фейерверка — интернета. Не отказывайтесь от этой классики. Телевизор — это образ жизни, образ мышления. Да, сегодня достали и стали тыкать в этот «айфон», телефон и так далее... разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку и смотрите на экран. Куда-то пришли в гости — там обязательно работает телевизор. Это надо сберечь.

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Сегодня Александр Лукашенко проводит прием по случаю «старого Нового года», на котором, помимо прочего, вручит награды представителям государственных СМИ. В своем...
 
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