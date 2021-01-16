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Девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП с Lada и Mazda (видео)

16.01.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске случилось ДТП с участием Porsche Cayenne, Lada и Mazda. По предварительной информации, которую озвучила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко, водитель Cayenne не уступила дорогу на неравнозначном перекрестке.

Девушка 2001 года рождения на Porsche двигалась по улице Крупецкой со стороны переулка Тихого в сторону улицы Пионерской. На перекрестке неравнозначных дорог водитель Cayenne не уступила дорогу автомобилю Lada. Произошло столкновение, после чего кроссовер отбросило на Mazda, которая ехала навстречу.

В отношении водителя Porsche составили протокол об административном правонарушении. Пострадавших нет, по факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске случилось ДТП с участием Porsche Cayenne, Lada и Mazda. По предварительной информации, которую озвучила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ...
 
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