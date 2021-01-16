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Что сейчас происходит на границе и как делают шубы в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

16.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Факты, аналитика, мнения экспертов. Главные темы уходящих семи дней найдут продолжение в итоговой программе «Неделя».

Что сейчас происходит на границе и как делают шубы в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.

Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 17 января, в 19:30.

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Новости Беларуси. Факты, аналитика, мнения экспертов. Главные темы уходящих семи дней найдут продолжение в итоговой программе «Неделя». О чем расскажут...
 
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