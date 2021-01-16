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На военной базе в пригороде Вашингтона 20 января состоится официальная церемония проводов Трампа

16.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На военной базе в пригороде Вашингтона 20 января состоится официальная церемония проводов Трампа

  • 16.01.2021, 19:34
На военной базе в пригороде Вашингтона 20 января состоится официальная церемония проводов Трампа

Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена.

Президент США Дональд Трамп улетит из Вашингтона во Флориду утром в среду, 20 января, незадолго до инаугурации избранного президента Джо Байдена, передает «Голос Америки».

На объединенной военной базе «Эндрюс» пройдет церемония проводов президента, рассказал «Ассошиэйтед Пресс» человек, знакомый с планами Трампа. Источник не пожелал раскрывать свое имя, так как официально о планах Дональда Трампа пока ничего не известно. Рассматривается возможность проведения торжественного мероприятия, напоминающего визит на государственном уровне – с красной ковровой дорожкой, церемонией выноса знамен, военным оркестром и салютом из 21 орудия.

Трамп ранее объявил, что нарушит многолетнюю традицию и не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Вместо него церемонию посетит вице-президент Майк Пенс.

Трамп покинет Вашингтон через две недели после того, как его сторонники, вдохновленные выступлением президента на митинге, 6 января ворвались в здание Капитолия.

Ожидается, что вместе с Трампом во Флориду уедет небольшая группа его помощников.

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