Источник материала: Хартия'97

Работа мечты после протеста: как дела у гродненцев, которые ушли в стачку 16.01.2021, 19:19

Иллюстрационное фото

В августе заявки на участие в забастовке только в Гродно подали 22 предприятия.

Александр Куванников работал на «табачке», а сейчас мечтает открыть чайную. Бывший сотрудник «Азота» Андрей Баканаускас учит английский и хочет быть экскурсоводом. Юлия Сливко из «Гроднопромстроя» учится на курсах психологии и хочет делать маникюр Hrodna.life узнал, как дела у стачкомовцев из Гродно, которых уволили с предприятий за гражданскую позицию.

18 августа, после выборов, протестов и случаев насилия со стороны силовиков, в Гродно рабочие объявили о создании общегородского стачечного комитета. Заявки на участие в забастовке подали 22 предприятия. Среди них крупные заводы и фабрики города: «Гродно Азот», «Белкард», «БелТАПАЗ», «Гродножилстрой», «Гродногаз», «Радиоволна», «Авиакомпания Гродно» и другие. Несколько дней после выборов рабочие выходили на площади города и высказывали свое недовольство. После гродненские рабочие выходили на забастовку на своих предприятиях и заявляли об этом открыто.

Искать работу и мечтать о чайной

Александр Куванников вступил в стачку на табачной фабрике «Неман». Он работал чистильщиком оборудования и был единственным на своем предприятии, кто присоединился к забастовке. О стачке гродненец заявил начальству 14 ноября. Через шесть дней его уволили по статье — за неисполнение трудовых обязанностей.

В конце декабря Александр уехал в Польшу со своей семьей. Сейчас гродненец живет в трехкомнатной квартире в Кракове и ищет работу.

«Процесс идет, со дня на день что-то решится с работой. Пока листать интернет не тяжело. Специальных навыков у меня немного. Главное, чтобы работа оплачивалась».





У Александра уже есть вариант пойти работать на стройку. Но это последнее место, где он хотел бы работать.

«Мне бы хотелось открыть свою чайную и продавать хороший китайский чай. Пока выбирать не приходится, но если коснется — пойду на любую работу. Могу на складе, могу траву косить, быстро учусь вроде. За всю жизнь с 18 лет не работал только 4 месяца».

Курсы экскурсоводов

Андрей Баканаускас вступил в стачку на «Гродно Азот» 15 ноября. Он был единственным протестующим из цеха Капролактам-2, продукция которого идет на филиал «Азота» — завод «Химволокно». Раньше он не присоединялся к забастовке, так как ждал солидарности в цехе. Но никто стачку не поддержал.

Андрей пока и не искал себе новую работу. Говорит, хочет отдохнуть от всего произошедшего. Сейчас он оканчивает курсы английского языка и одновременно изучает историю Гродно.

«Мне всегда история и география нравились. Теперь больше времени свободного, поэтому стараюсь рассказывать об этом в своем Instagram. Где в будущем хотел бы работать? Может, экскурсоводом. Записался на онлайн-курсы».

В октябре Андрей был на экскурсии в Беловежской пуще и Брестской крепости, там познакомился с гидом. Он и подсказал гродненцу специальные курсы экскурсоводов.

«Для этого не нужно специальное образование. Я и записался. Обещали сделать онлайн-курсы для иногородних. Попробую себя в этом. Есть мнение, что после пандемии будет востребована эта профессия».





В случае изменения ситуации в стране в лучшую сторону, Андрей не против вернуться на «Азот». В целом, работа на предприятии его устраивала.

Жить на накопления

Артем Валери вступил в стачку на «Химволокно» 16 ноября. Он был первым, кто начал забастовку на своем предприятии. Сварщик пока не нашел работу, отдыхает дома и живет за счет накоплений.

«Ищу какой-нибудь подходящий вариант. Пока работу предлагают частники, но без дальнейшей перспективы. У меня профессия сварщик, я уверен, что скоро что-нибудь найду. Уезжать из Гродно не планирую».





Артема уволили и обратно на завод не звали, хоть он был ценным сотрудником.

«Я не жалею, что вступил в стачку. Хоть что-то сделал. С коллегами с работы общаемся, они продолжают работать, выхода у них другого нет».

Учиться в университете

После начала протестов рабочие выбрали Юлию Сливко председателем стачкома «Гроднопромстроя». На предприятии она 13 лет работала штукатуром. В начале сентября женщину уволили, ей стали поступать угрозы. В декабре Юлия вместе с сыном переехала в Польшу.

«После долгих скитаний я покинула страну и нашла место, где могу спокойно жить. Я очередной человек, которого выжали из собственной страны, города и дома. Мы с сыном переехали в Варшаву».

В столице Польши гродненке помогли местные беларусы. Сейчас она снимает там квартиру.

«У нас все хорошо. Сына отправила в школу и сама пошла учиться в университет по программе Калиновского (стипендиальная программа польского правительства для репрессированных белoрусов), на факультет психологии».

Весной 2020 Юлия закончила Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Она училась заочно и получила диплом психолога.

«Буду уходить в эту сферу. Также продолжу заниматься маникюром и педикюром. В строительство я не пойду».





Азотовцы обратились в суд

13 бывших сотрудников «Азота» подали в суд на предприятие, чтобы оспорить их увольнения. Все они присоединились к стачке и отбыли различные сроки в заключении. Слушания начались 11 января в Октябрьском суде Гродно. Рабочие считают, что их не могли уволить без согласия профсоюза, но на предприятии увольняли всех за прогулы, даже когда работник официально был на больничном или в отпуске.

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