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«Армия твоих холопов изображает «патриотов», но она не стоит и мизинца патриота Северинца»
Источник материала: Хартия'97
«Армия твоих холопов изображает «патриотов», но она не стоит и мизинца патриота Северинца»
Минчане поддержали политзаключенного Павла Северинца.
В Беларуси — 161 день непрерывных протестов.
Столичные микрорайоны Домбровка и Кунцевщина выражают поддержку политзаключённому, одному из лидеров оппозиции Павлу Северинцу, пишет телеграм-канал
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Минчане поддержали политзаключенного Павла Северинца.
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