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Вадим Можейко: «Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим страшно»
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кандидат культурологии, доцент Белорусского государственного университета физической культуры увольняется из вуза.
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— После всего, что произошло в Беларуси за последние месяцы, нельзя просто так учить и учиться как ни в чем не бывало, — заявил Вадим Можейко в видеообращении. — Я не могу больше работать в государственной организации, которая стала частью механизма подчинения и репрессий.
Я ухожу из университета, чтобы обязательно вернуться учить студентов в новой, свободной Беларуси. Я хочу обратиться ко всем бывшим коллегам и студентам. Не бойтесь! Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим страшно.
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Доцент Белорусского государственного университета физической культуры увольняется из вуза.
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