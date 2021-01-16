Вадим Можейко: «Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим страшно»

Источник материала: Салiдарнасць

Кандидат культурологии, доцент Белорусского государственного университета физической культуры увольняется из вуза.

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— После всего, что произошло в Беларуси за последние месяцы, нельзя просто так учить и учиться как ни в чем не бывало, — заявил Вадим Можейко в видеообращении. — Я не могу больше работать в государственной организации, которая стала частью механизма подчинения и репрессий.

Я ухожу из университета, чтобы обязательно вернуться учить студентов в новой, свободной Беларуси. Я хочу обратиться ко всем бывшим коллегам и студентам. Не бойтесь! Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим страшно.