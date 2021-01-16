Tissot ответил на призывы белорусов не спонсировать ЧМ по хоккею

Источник материала: Салiдарнасць

Швейцарский производитель часов сомневается, спонсировать ли чемпионат, если он будет проводиться в Минске.





Компания Tissot на официальной странице в Инстаграме заявила, что права человека — фундаментальная ценность бренда, выразила Международной федерации хоккея свою обеспокоенность в связи с вероятностью проведения ЧМ-2021 в Беларуси и теперь ждет пояснений.

Ранее Nivea Men отказалась выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если одним из мест его проведения останется Беларусь. Следом такое же решение озвучил генеральный спонсор турнира — компания Skoda.