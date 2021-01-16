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Tissot ответил на призывы белорусов не спонсировать ЧМ по хоккею
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Швейцарский производитель часов сомневается, спонсировать ли чемпионат, если он будет проводиться в Минске.
Компания Tissot на официальной странице в Инстаграме заявила, что права человека — фундаментальная ценность бренда, выразила Международной федерации хоккея свою обеспокоенность в связи с вероятностью проведения ЧМ-2021 в Беларуси и теперь ждет пояснений.
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Швейцарский производитель часов сомневается, спонсировать ли чемпионат, если он будет проводиться в Минске.
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