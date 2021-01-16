|
Суд не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой. Она остается под стражей
Источник материала: Партизан
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта, говорится в сообщении в телеграм-канале экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в субботу.
"16 января суд Партизанского района не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта. Сейчас Мария – в СИЗО-1 на Володарского", - говорится в сообщении.
Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что результаты судебного заседания для защиты были предсказуем.
"Будем обжаловать: в течение суток у нас есть право на обжалование. Поэтому не позднее чем завтра данное решение суда Партизанского района будет мной обжаловано", - подчеркнула адвокат.
Казак также отметила, что её вдохновило большое количество людей в суде и такая поддержка Колесниковой. Присутствовали там и представители посольств ЕС.
Отец оппозиционерки Александр Колесников признался, что озабочен состоянием здоровья дочери в связи с недавним переводом из Жодино в Минск. Он также рассказал, что есть большая проблема с получением писем от Марии.
Как сообщалось, в начале января Колесниковой продлили арест до 8 марта.
Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков позже сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими членами КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта, говорится в сообщении в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)