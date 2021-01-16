Артем Шрайбман: Отказ спонсоров от поддержки ЧМ в Беларуси не повлияет на политику Лукашенко

















«Для Лукашенко сейчас период самого острого политического кризиса за всю его историю правления. Хоккей для него, конечно, очень важен, но не настолько как его власть. Идти на какие-то политические уступки ради хоккея он не станет. Он скорее дождется того, что под давлением спонсоров и западных хоккейных федераций чемпионат мира перенесут из Минска . Все санкции и символические бойкоты пока что не наносят прямого вреда его способности править страной», — сказал он.





Напомним, что крупные спонсоры чемпионата мира по хоккею отказались поддержать первенство, если оно пройдет в Беларуси.





Что же касается того, что Лукашенко это не остановит... Ему давно плевать на всех - это правда. Но это не значит, что все должны делать вид, будто его политика нормальна.