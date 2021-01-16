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За что актёра грозили повесить в 90-е и почему он начал работать с Азарёнком? Интервью с Владимиром Гостюхиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В студию пришел народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Говорили о событиях в стране, о личности Президента и о многом другом в программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
В 1995 году вы вместе с моим отцом создавали фильм «Дети лжи». Вы тогда очень ярко и стойко встали на сторону молодого Президента Лукашенко. Почему? Чем он вас привлек? Что за ситуация тогда была?
Позиция была моя активная – противостоять налету какому-то экстремизма, местечкового тупого нацизма
Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Время, когда здесь из всех щелей – такое ощущение, что бесы просто со всех сторон, из-под земли – с визгом они вываливались на улицы, с факелами бродили по главному проспекту. Выступали в черных рубашках, практически в фашистском одеянии, открыто проявляли абсолютно фашистские тенденции. Было время такое печальное, что у меня было ощущение, что эта движуха поддерживается большинством белорусов.
Появилась идея создать эту картину. Мне Юра предложил, что есть идея и возможности сделать картину о коллаборационизме в Беларуси. И я увидел материал, он меня просто потряс. Я не видел такого в советские времена. Позиция была моя активная – противостоять вот этому наплыву, налету какому-то экстремизма, местечкового какого-то тупого нацизма – мелкого, ничтожного, злобного. Этот материал, фильм показывал истоки, показывал, кто является носителем идейным и предтечей идейным вот этих людей, которые выползли со всех щелей. Откуда они появились?
А ведь это все зрело. Комсомольцы, Позняк – бывший комсомолец, историк, за социализм он агитировал, за новый социализм. А потом все это превратилось в элементарный нацизм, элементарный фашизм. Вот этот фильм очень ярко на документах, на фактах – ничего не придумано было там – доказывал, кто является их идейными руководителями и что это не сейчас родилось.
Очень точное название «Дети лжи», потому что вся идеология, все поведение их строилось на лжи, на фальши, они лгали об истории нашей.
«Ты знаешь, что тебя с Савицким, Еременко и еще десять человек, приговорили: придем к власти – повесим первых на площади»
Выход вот этого фильма «Дети лжи» – я всегда рассказываю эту историю – когда искусство переворачивает в людях, когда правда – настоящая, жесткая, хлесткая правда – переворачивает в людях сознание. Два было показа этого фильма. Утром, вечером и утром на следующий день, потом еще по российскому телевидению. Много было истерии со стороны, просто там…
В суд на твоего отца подали. Был затяжной, длительной суд. К нему прилетали боевики домой. Это такая злобная… Я их видел тогда на улице. Они сейчас такие же, злобные очень. Все они предатели – бывшие офицеры, были среди них и офицеры советской армии, Станкевич, по-моему, я уже не помню, как его звали, полковник, который как раз и прилетал к твоему отцу после выхода этого фильма.
То есть этот фильм, конечно, был бомбой и для нормальных людей, и для вот этих бесов.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
И вот в это тяжелое, страшное время вдруг появился Александр Григорьевич. Откуда? Я, честно говоря, не знал. Только видел его по телевидению на заседаниях парламента. Для меня это было открытием какой-то новой яркой личности. Притом совершенно молодой человек. Он шел против течения, он шел против этого вала мерзости, которая после развала Советского Союза вывалилась со всех сторон, вся эта бесовщина. И вот он встал – такой крупный, крепкий, мощный, открытый.
С Еременко Николаем Николаевичем, Савицким меня приговорили к смерти вот эти. Мне Миша Пташук передавал, говорит: «Ты знаешь, что тебя с Савицким, Еременко и еще десять человек, приговорили: придем к власти – повесим первых на площади».
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Я стоял на углу и кричал: «Идиоты! Да вы же без штанов через год будете ходить!»
Это действительно было некое явление. Я отказался от поддержки Кебича, потому что программы одни и те же, но я чувствовал: в Кебиче какая-то игра. Я увидел, кто у него в штабе, какие люди. Мы с Савицким посмотрели, посмотрели и опять завернулись. И тогда наша партия поддерживать начала Александра Григорьевича. Мы понимали, что это единственный человек. Вот сейчас, в это время – больше никто. И мы не ошиблись: больше никто тогда не мог бы остановить вот это падение в пропасть Беларуси.
Провидение, Господь… Судьба Беларуси, многострадальной земли, переживший великие и страшные времена, заслужила такого лидера. Нигде на постсоветском пространстве не было такой здравой народной идеи. Она была народной: сохраняй лучшее, что досталось от Советского Союза, от великого Советского Союза. Беларусь была одной из развитых республик в Советском Союзе, с очень большим интеллектуальным потенциалом, очень образованным народом. И вот эта шваль – необразованные, полуобразованные, злобные – они хотели забрать эту власть и просто превратить в ничто. Не было бы Беларуси никакой – задворки Европы просто, какая-то помойка Европы бы была.
Белорусский народ очень сильно должен задуматься. Это банальные истины: строить всегда очень тяжело, трудно, разрушать очень легко. Брынь, и все разлетелось к чертям собачьим, и у разбитого корыта все сидят. Я тогда еще, когда начинали бродить по улицам, ходили толпы: «Долой, долой!» Я стоял на углу и кричал: «Идиоты! Да вы же без штанов через год будете ходить!» Вот стоял и орал им. А они с плакатами: «Долой КПСС, БССР! Все долой!»
Через полгода голод в Беларуси практически начался, все остановилось, все стало погибать. Ну вот, с приходом Александра Григорьевича – убрал он эту шпану, которая на улицах стреляла уже, жесткую войну объявил в первую очередь преступности, и это правильно.
Не все идеально, нет, конечно. Очень много проблем. В нашей сфере – я через себя, через свою сферу я столько испереживался и столько накопилось у меня критического материала.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
У меня сразу было ощущение, что этот человек очень себя любит, но слушать, слышать и обсуждать какие-то серьезные вещи с ним нельзя было.
Я закрытый там, я в черных списках, потому что я Порошенко назвал преступником, врагом украинского народа
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
У них есть музей в Луганске преступлений фашизма того – нацизма немецкого и современного – украинского. История. Входит команда «Азов» в поселок. Когда они входили в Славянск, было сопротивление, а потом ушли оттуда, и входили в первую очередь «нацики», вот этот нацбатальон. Собирают в поселке 20 девчонок, насилуют их три дня, а потом жутко, мерзко, медленно убивают и живьем закапывают даже.
То есть абсолютно те бендеровские методы – и они хотели вот это притащить сюда.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Украина – это вообще сейчас беда. Родственники там живут… Это беда, это несчастье. Какая богатая была страна! Я же много там работал, очень много, я видел. Это богатейшая была страна. Осталось только сейчас землю распродавать – там ничего, промышленности не осталось.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Я увидел того Александра Григорьевича, который был в 1990-е годы. Увидел опять его силу
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Когда я услышал, что они городят: «Боже, думаю, вот это да. Откуда их выкопали?»
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
А вот Портнов – уже нет. Гениально сыгран Анатолием Солоницыным этот учитель. Дети в хоре у него пели советские песни. Вот эта девочка говорит: «Я у него в хоре пела». Он запевал советские песни так хорошо. Учитель – и он превратился в страшного черного, в шляпе в этой черной беса. И как он холуйски заглядывает в глаза немцам на казни. Гениально.
Анатолий Солоницын – величайший актер, потрясающий человек, актер. Как он это гениально передал. Вот это ничтожество, вот этого человека, Портнова. Вот смысл всех переобувшихся, этих «латушек». Как они заискивают в глаза хозяевам.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Бабарико – вот когда я услышал, что они городят: «Боже, думаю, вот это да. Откуда их выкопали?» Они хотят стать во главе, заменить Александра Григорьевича? Они мизинца просто его не стоят как личности и как политики. Просто никто.
Григорий Азаренок:
Владимир Гостюхин:
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Владимир Васильевич, спасибо вам за теплую и откровенную беседу.
Владимир Гостюхин:
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За что актёра грозили повесить в 90-е и почему он начал работать с Азарёнком? Интервью с Владимиром Гостюхиным
Новости Беларуси. В студию пришел народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Говорили о событиях в стране, о личности Президента и о многом другом в программе...
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