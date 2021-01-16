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Лукашенко: Белорусы были и будут одним народом

16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме от имени президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«Пару лет назад в этом зале я сказал, что в 19-м и 20-м годах нас будут пробовать на зуб: достойны мы или нет своей независимости. Время проверило нас и дало ответ: достойны. Объявленный год народного единства – это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут одним народом», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что на традиционном торжестве собрались единомышленники, готовые до конца бороться за страну. Это врачи, учителя, госслужащие, спортсмены, представители силового блока и общественных организаций, журналисты и артисты. Президентский прием – своеобразный подарок тем, кто отличился в своей профессии.



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Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественном приеме от имени президента Беларуси.
 
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