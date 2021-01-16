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Лукашенко: Белорусы были и будут одним народом
16.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме от имени президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Он также отметил, что на традиционном торжестве собрались единомышленники, готовые до конца бороться за страну. Это врачи, учителя, госслужащие, спортсмены, представители силового блока и общественных организаций, журналисты и артисты. Президентский прием – своеобразный подарок тем, кто отличился в своей профессии.
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Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественном приеме от имени президента Беларуси.
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