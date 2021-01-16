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Volkswagen сбил бабушку с внуком. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал

16.01.2021 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на улице Долгобродской случился наезд на пешеходов: Volkswagen сбил бабушку с внуком, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал. О ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen двигался по Долгобродской со стороны Чеботарева в направлении улицы Буденного. Там он наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вместе с внуком 2016 года рождения. Мальчик не пострадал, а женщину с телесными повреждениями увезли в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Долгобродской случился наезд на пешеходов: Volkswagen сбил бабушку с внуком, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на...
 
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