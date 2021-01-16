Volkswagen сбил бабушку с внуком. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал

Источник материала: Onliner

В Минске на улице Долгобродской случился наезд на пешеходов: Volkswagen сбил бабушку с внуком, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал. О ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen двигался по Долгобродской со стороны Чеботарева в направлении улицы Буденного. Там он наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вместе с внуком 2016 года рождения. Мальчик не пострадал, а женщину с телесными повреждениями увезли в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.