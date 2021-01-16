Взрослые актрисы, которые до сих пор играют школьниц

Источник материала: ОНТ

Всем понятно, что главное – не год рождения в паспорте, а как ты выглядишь. Многие российские актрисы продолжают играть школьниц и студенток, несмотря на то что их юность давно закончилась.

Анне Кузиной уже 40 лет, а она до сих пор играет в сериале «Универ». Роль студентки Яны Семакиной она начала играть 10 лет назад.





Мария Поезжаева вполне успешно справилась с ролью старшеклассницы. Актрисе на момент съёмок в сериале «Кризис нежного возраста» было 27 лет.





В свои 27 сыграть роль несовершеннолетней дочери главной героини в сериале «Ольга» удалось Ксении Сурковой. Девушка на самом деле выглядит, как подросток.





Сохранить юный вид хорошо получается у актрисы Александры Бортич. Девушке уже 26 лет, и она в 2020 году стала мамой.





Александра Ревенко в 25 лет сыграла школьницу в фильме «Ученик», а в 28 лет – старшеклассницу в сериале «Содержанки».









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