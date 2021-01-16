Лунный календарь на неделю с 18 по 24 января: небольшие магнитные всплески

Источник материала: ОНТ

18, 22 и 23 января можно смело делать актуальную и стильную прическу зимы. Не стоит бояться кардинально менять цвет волос. Новый имидж принесет вам комплименты от окружающих.

Визит к стоматологу лучше планировать на 21, 22 и 23 число. Эти дни наиболее благоприятны для лечения и протезирования зубов.

Небольшие магнитные всплески возможны 18 и 21 января.

Открыть в себе новые таланты можно 19 января, во вторник. 22 января пора разобраться с проблемами и преодолеть сложности. 24 января важно прислушаться к внутренним ощущениям.

Самые точные рекомендации по уходу за собой в соответствии с лунным календаре – в одноименной рубрике от программы «Метеогид» на ОНТ.

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