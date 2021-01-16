﻿ Казанский «Ак Барс» вышел в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021. 21.by
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Казанский «Ак Барс» вышел в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021

16.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Казанский «Ак Барс» вышел в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021

Казанский «Ак Барс» стал первым клубом, который обеспечил себе участие в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021.

Это стало возможным после победы над «Авангардом» — 3:1. «Ак Барс» набрал 70 очков, сыграв 45 поединков. Казанцы лидируют на Востоке и уже точно не опустятся ниже восьмого места. Напомним, что в составе «Ак Барса» выступает белорусский защитник Кристиан Хенкель. Отметим, что клуб из Казани все 12 сезонов в КХЛ выходил в плей-офф и трижды выигрывал главный трофей. 

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Казанский «Ак Барс» стал первым клубом, который обеспечил себе участие в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021. Это стало возможным после победы над «Авангардом»...
 
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