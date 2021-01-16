Казанский «Ак Барс» вышел в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021

Источник материала: ОНТ

Казанский «Ак Барс» стал первым клубом, который обеспечил себе участие в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021.

Это стало возможным после победы над «Авангардом» — 3:1. «Ак Барс» набрал 70 очков, сыграв 45 поединков. Казанцы лидируют на Востоке и уже точно не опустятся ниже восьмого места. Напомним, что в составе «Ак Барса» выступает белорусский защитник Кристиан Хенкель. Отметим, что клуб из Казани все 12 сезонов в КХЛ выходил в плей-офф и трижды выигрывал главный трофей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram