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Казанский «Ак Барс» вышел в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021
Источник материала: ОНТ
Казанский «Ак Барс» стал первым клубом, который обеспечил себе участие в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021.
Это стало возможным после победы над «Авангардом» — 3:1. «Ак Барс» набрал 70 очков, сыграв 45 поединков. Казанцы лидируют на Востоке и уже точно не опустятся ниже восьмого места. Напомним, что в составе «Ак Барса» выступает белорусский защитник Кристиан Хенкель. Отметим, что клуб из Казани все 12 сезонов в КХЛ выходил в плей-офф и трижды выигрывал главный трофей.
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Казанский «Ак Барс» стал первым клубом, который обеспечил себе участие в плей-офф хоккейного Кубка Гагарина-2021. Это стало возможным после победы над «Авангардом»...
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